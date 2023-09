In der Stadtverwaltung Kalbe wurde in den vergangenen Tagen nach einem Moderator fürs Bürgermeisterforum gesucht - mit Erfolg.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kalbe - Die Stadt Kalbe hat eine Lösung für die Vorstellungsrunde der Bürgermeisterkandidaten gefunden. Diese wird am Freitag, 15. September, von einem Kalbenser moderiert, der bislang noch nicht kommunalpolitisch in Erscheinung getreten, der aber sehr am Geschehen in der Einheitsgemeinde interessiert ist und der sich diese Aufgabe zutraut.