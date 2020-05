Die Radiologie im Gardelegener Krankenhaus des Altmark-Klinikums verfügt über einen neuen, modernen Computertomographen, kurz CT.

Gardelegen l Trotz der gegenwärtig im Vordergrund stehenden engagierten Arbeit zur Behandlung der an Corona erkrankten Patienten im Altmark-Klinikum kommen dort natürlich auch nicht die anderen ärztlichen und pflegerischen Hilfeleistungen zur Bekämpfung verschiedenster Krankheiten zu kurz. Zudem wird auch die auf die Zukunft gerichtete Arbeit weiter verfolgt, wie Pressesprecherin Ivonne Bolle mitteilte.

Dazu gehört die Umsetzung eines lange geplanten Projektes im Gardelegener Krankenhaus: Der Ersatz des in die Jahre gekommenen Computertomographen (CT), der seit dem 22. Oktober 2007 in Betrieb war. Seit März dieses Jahres verfügt die Radiologie nun über das sehr moderne Gerät „Somatom go all“ der Firma Siemens. „Wie der Name schon verspricht, sind damit alle erforderlichen CT-Untersuchungen möglich“, erklärte der Chefarzt der Radiologie, Dr. Michael Bäse. „Gegenüber dem alten System hat sich die Untersuchungszeit deutlich reduziert, die Bildqualität ist verbessert und auf aktuellem Stand. Auch die Bedienbarkeit ist durch neueste Computertechnik verbessert“, zählte er die Vorzüge auf. Ein sehr wichtiger und entscheidender Vorteil gegenüber dem Altgerät sei darüber hinaus eine deutliche Reduzierung der Strahlenbelastung für die Patienten.

Wenige Sekunden Untersuchungszeit

Durch die Neuanschaffung des CT und das bereits vorhandene hervorragende MRT-Gerät sieht der Chefarzt die Radiologie in Gardelegen nun sehr gut aufgestellt. Für Bäse, der mittlerweile seit 25 Jahren die radiologische Abteilung in Gardelegen leitet, ist es inzwischen das dritte CT-Gerät, mit dem er arbeitet. „Das erste war noch ein sogenanntes Ein-Zeilen-Gerät. Die Untersuchungen dauerten oft zehn bis 15 Minuten“, so Bäse. Mit dem „Somatom go all“ werde die Untersuchungszeit nun auf wenige Sekunden verkürzt. „Um die Vorzüge des neuen Gerätes voll auszuschöpfen, hat Oberarzt Thomas Labuhn, der für den CT-Bereich verantwortlich ist, zusammen mit den Siemens-Technikern das neue Gerät so konfiguriert, dass für alle Körperregionen die optimalen Abbildungsbedingungen erzielt werden“, erklärte der Chefarzt.

Nach den Einarbeitungszeiten seien die medizinisch-technischen Röntgen-Assistentinnen unter Leitung von Nadine Kluth bereits bestens vertraut mit allen erforderlichen Einstellungen, betonte Bäse. Auch die beiden Assistenzärztinnen, Andrea à Tellinghusen und Anke Hildebrandt, würden sich über das neue Gerät freuen, da damit noch bessere Ausbildungsbedingungen vorhanden seien.

Untersuchungen auch ambulant

Das gesamte Team der Radiologie Gardelegen hofft, dass der durch die Corona-Krise verständliche Rückgang der Untersuchungszahlen nicht lange anhält. „Natürlich wollen wir“, so Bäse, „das neue Gerät zum Nutzen aller Patienten einsetzen.“ Ganz nach dem Motto: „Vor der richtigen Therapie steht die richtige Diagnose.“ Da die Radiologie unverändert die CT-Untersuchungen auch ambulant anbieten könne, seien dafür die besten Voraussetzungen gegeben. Das Krankenhaus in Salzwedel hat bereits seit Ende 2019 ein neues CT-Gerät. Insgesamt hat das Altmark-Klinikum für diese beide Geräte Eigenmittel in Höhe von rund einer Million Euro investiert.