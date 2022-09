Genießen mit allen Sinnen „Money, Money, Money“ in Gardelegen

Die Einladung zum Aktionstag „Heimat shoppen“ und Klein-Kunst- Sommer, zum zehnten Festival „Wagen & Winnen – Kunstperlen in Altmark und Wendland“ und zum „Tag des offenen Denkmals“ – das alles erwartet Interessenten am zweiten September-Wochenende. Was wird geboten?