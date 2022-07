Muss ein Kalbenser wegen Fahrens ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss ins Gefängnis?

Ein 48-Jähriger aus einem Ortsteil der Einheitsgemeinde Kalbe lenkte zum wiederholten Male ohne gültige Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Alkohol ein Fahrzeug. Die Berufungskammer des Landgerichts Stendal entschied in dieser Angelegenheit.

Kalbe/Stendal - Vorgeworfen wurde dem 48-Jährigen, dass er am 17. November 2019, einem Sonntag, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein und mit 0,86 Promille Alkohol im Blut mit dem Auto unterwegs war. Polizeibeamte stoppten ihn auf der Vahrholzer Straße in Kalbe. Diesen Tatvorwurf bestreitet der dreifache Familienvater auch gar nicht. Er wurde deswegen vom Amtsgericht Gardelegen bereits im Sommer vorigen Jahres auch zu sechs Monaten Freiheitsentzug verurteilt. Doch er ging in Berufung.