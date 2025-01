Kinder müssen an andere Schulen wechseln Mutter findet es respektlos: Aus für Evangelische Grundschule Gardelegen

Die Evangelische Schulstiftung Mitteldeutschland teilt am Donnerstag per E-Mail mit, dass die Grundschule in Gardelegen „ruhend“ gestellt wird. Die Eltern der Schulkinder erfahren das erst durch die Presse und sind entsetzt.