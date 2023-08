Die Behörden haben nach dem Beinahe-Unfall am Montagmorgen auf dem Busbahnhof in Kalbe, bei dem fast ein Schüler von einem Auto erfasst worden wäre, schnell reagiert. Erste Maßnahmen sind getroffen worden. Weitere sollen folgen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kalbe - Nachdem am Montagmorgen auf dem Busbahnhof in Kalbe, der derzeit auch als Umleitungsstrecke wegen Bauarbeiten auf der Kreuzung Eugenie-Schildt-Straße/Alte Bahnhofstraße dient, ein Schüler beinahe von einem Auto erfasst worden wäre, greifen bereits erste Maßnahmen. So hat er nun einen Termin vor Ort mit Vertretern verschiedener Entscheidungsträger gegeben. Bei diesem wurde das Umleitungsschild versetzt, welches Autofahrer oft in dem Sinne missdeuteten, dass sie zu früh abbogen und dabei durch die Busspuren fuhren. Es ist nun weiter hinten aufgestellt worden und zeigt an, dass erst hinter den Bushaltestellen die Fahrspur für den Umleitungsverkehr verläuft. Doch viele Autofahrer ignorieren diese Beschilderung und fahren dennoch durch die Busspur, wie vor Ort zu sehen ist.