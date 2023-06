Schlecht verfülltes Pflaster, Stolpersteine im Gehweg – nach Tiefbauarbeiten zur Breitbanderschließung in Kalbes Altstadt sind Straßenkörper und Gehweg in keinem guten Zustand.

Kalbe - So sehr sich die Anwohner in der Kalbenser Altstadt über das künftige schnelle Internet per Breitband auch freuen, derzeit ist diese Freude getrübt. Die Tiefbauarbeiten im Zuge des Breitbandausbaus erscheinen unfertig. Dieser Zustand ist aber bereits seit Wochen so. Um den Ist-Zustand aufzunehmen und die Schäden im Zuge des Breitbandausbaus zu dokumentieren, begaben sich die Mitglieder des Kalbenser Ortschaftsrates und des Bauamtes am Donnerstag auf

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

einen Stadtrundgang. Das Protokoll des Rundgangs soll an den Zweckverband Breitband Altmark (ZBA), der den Breitbandausbau initiiert, und an die ausführende Tiefbaufirma weitergegeben werden.