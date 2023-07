Die Leitstelle in Stendal, bei der Notrufe aus der ganzen Altmark eingehen, erhält derzeit deutlich mehr Fehlanrufe.

Gardelegen - Es ist eine Horror-Vorstellung: Ein Notfall tritt ein, ein Mensch ist in Gefahr, man will ganz schnell die 112 anrufen, um Hilfe zu erhalten, – und dann kommt man nicht durch. Die Möglichkeit, dass so ein Fall eintritt, ist derzeit nicht ausgeschlossen, denn sogenannte „Hosentaschen-Anrufe“ belasten die Notruf-Zentralen.