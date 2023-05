Nach Vandalismus: Friedhofsmauer in Gardelegen wird wieder schön

Die Mauer des Gardelegener Friedhofes an der Bismarker Straße soll saniert werden.

Gardelegen (vs) - Die Mauer des Gardelegener Friedhofes wird bald wieder eine ordnungsgemäße Abdeckung haben. Nachdem zahlreiche alte Abdeckplatten durch Witterungseinflüsse beschädigt waren und andere durch Vandalismus zerstört wurden, erhält die 162 Meter lange Mauer neue Betonplatten.

Bereits im Februar 2021 hatte das städtische Bauamt den Antrag auf denkmalrechtliche Genehmigung zur Sanierung der Friedhofsmauer gestellt. Danach wurde zunächst ein Musterstein hergestellt. Nach Prüfung durch die Denkmalschutzbehörde durften die 162 Steine zur Mauerabdeckung sowie Pfeilerabdeckungen ab Oktober 2022 eigens für die Gardelegener Friedhofsmauer produziert werden. Nun kommen die rot eingefärbten Betonplatten in schwarz-weißer Körnung, faser- und stahlarmiert auf die Mauer.

Bereits in der vergangenen Woche begannen die Vorarbeiten, da die verbliebenen alten Mauerabdeckungen demontiert und entsorgt werden mussten. Außerdem beseitigten die Handwerker Mörtelreste auf der gesamten Mauer und auf den Pfeilern. An der Innenseite zum Friedhof wurde zudem eine sieben Zentimeter hohe Putzkante für spätere Nacharbeiten entfernt. In den ersten zwei Mai-Wochen werden die Mitarbeiter eines Betonwerkstein-Unternehmens aus Lützen im Burgenlandkreis ihre Arbeit fortsetzen.

Die Kosten für die Sanierung der Friedhofsmauer betragen circa 57 000 Euro. Es handelt sich ausschließlich um Eigenmittel der Hansestadt Gardelegen.