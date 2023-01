Urlaub Nachfrage für Ferien in Kalbe ist groß

Urlaub in Kalbe – was sich Einheimische vielleicht nicht so vorstellen können, ist für andere reizvoll. Das erlebte Jessica Baldauf, Leiterin der Tourist-Information in Kalbe, auf der Grünen Woche. Die Nachfrage nach Urlaubs- und Freizeitangeboten in der Region war groß. Was erwartet Touristen hier?