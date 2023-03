Wo früher die alte Konsumschule stand, die mittlerweile abgerissen wurde, sollte der neue Tag- und Nachtmarkt an der Klosterstraße in Letzlingen entstehen.

Letzlingen - Letzlingens Ortsbürgermeister Thomas Genz bestätigt, was medial schon verbreitet wurde. Die Erfurter Betreibergesellschaft der automatisierten „Emmas Tag- und Nachtmarkt“-Läden hat Insolvenz angemeldet. „Sie sind pleite“, so Genz. Man habe im Vorfeld der offiziellen Bestätigung noch versucht, dass in Letzlingen trotzdem noch gebaut werden könne und dafür auch einen Termin im Wirtschaftsministerium Sachsen-Anhalt gemacht. „Mit der Insolvenz ist aber nun alles hinfällig“, so Genz. Wie geht es weiter?