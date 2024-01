In Kalbe kommen sie demnächst wieder zusammen: der Ex-Intendant des Theaters der Altmark Stendal und dessen ehemaliger musikalischer Leiter.

Ex-Theaterintendant tritt in Kalbe auf

Andreas Dziuk (vorn) und Alexander Netschajew bei einer früheren Veranstaltung in den Ratsstuben Kalbe

Kalbe - „Hello Goodbye – Vom Einladen und Bewirten, vom Wiedersehen und Abschiednehmen“: So ist ein Programm überschrieben, das den ehemaligen Intendanten des Theaters der Altmark Stendal, Alexander Netschajew, sowie dessen früheren Musikalischen Leiter, Andreas Dziuk, wieder zusammenbringt.

Obwohl sich ihre beruflichen Wege getrennt haben – Netschajew wechselte in die Freiberuflichkeit, Dziuk ist unter anderem als Mitglied der Berliner Band Pankow aktiv –, machen sie hier und da nach wie vor gemeinsame Sache. Demnächst heißt es für sie: „Wir kommen zurück an den Auftrittsort unseres Herzens“ – O-Ton Alexander Netschajew. Und dieser Ort, den der Ex-Intendant in seinem Buch regelrecht feiert, heißt Kalbe.

Dort sind die beiden Künstler am Donnerstag, 21. März, mit einer Auswahl an Texten und Liedern zu erleben, die zum Schmunzeln, aber auch zum Nachdenken einladen. Apropos Einladung: Die hat den beiden Herren der Kalbenser Kultur- und Heimatverein ausgesprochen, der seit langer Zeit gute Kontakte zum Theater der Altmark in Stendal pflegt.

Wie der Vorstand mitteilt, sollten sich alle, die an der um 19 Uhr in den Ratsstuben beginnenden Veranstaltung teilnehmen wollen, Montag, den 21. Januar, vormerken. Ab diesem Tag, und nicht vorher, werden Anmeldungen entgegengenommen. Diese können dann bei Manfred Richter, Telefon 039080/32 07, erfolgen. Der genaue Start des Kartenvorverkaufs steht noch nicht fest. Fest steht aber, dass der Eintritt 19 Euro pro Nase kostet. Jeder ist willkommen.

Zurückliegende Veranstaltungen mit Netschajew und Dziuk waren in Kalbe stets ausverkauft.