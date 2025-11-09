In der Otto-Nuschke-Straße entsteht ein Neubau mit drei ebenerdigen Wohnungen, der auf barrierefreies und generationengerechtes Wohnen setzt.

Gardelegen - In der Otto-Nuschke-Straße im Schlüsselkorb entsteht ein modernes Wohnhaus, das Barrierefreiheit und zeitgemäßes Wohnen vereint. Seit dem Frühling baut die Haase Hausbau GmbH aus Mieste drei ebenerdige Einheiten, die Menschen aller Generationen ansprechen sollen.

Ausstattung und Komfort für Jedermann

„Die Wohnungen sind für Jedermann, bieten aber auch alle Annehmlichkeiten, die im Alter wichtig sind, zum Beispiel ebenerdige Duschen“, sagt Ira Otto, Miteigentümerin des Unternehmens. Teilweise sind die Wohnungen bereits vermietet. Fertiggestellt werden soll das Projekt bis Ende des Jahres.

Mit dem Neubau reagiert das Unternehmen auf die steigende Nachfrage nach generationengerechtem Wohnen in der Region, so Otto. Die Lage gilt als ruhig und gut angebunden, Einkaufsmöglichkeiten, Schulen und öffentliche Verkehrsmittel sind fußläufig erreichbar. So sollen die Einheiten auch für junge Familien und Singles attraktiv sein, erklärt die Bauunternehmerin.