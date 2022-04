Neue Stelle bei Künstlerstadt Kalbe besetzt

Warum kommt Daniele Regge mit Keksen und Orangen zum Vorstellungsgespräch. Die Berlinerin wird nun in der Altmark die Aktionen des Künstlerstadt-Vereines publik machen.

Kalbe - Daniele Regge verstärkt seit Anfang Januar das hauptberufliche Team des Künstlerstadt-Vereins Kalbe. Sie ist für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Und zu tun gibt es da jede Menge, berichtet sie mit Blick auf den Kalender. Allein im Januar stehe schon Einiges an, etwa die Vernissage in der Galerie „Die 8“ am Mittwoch, 12. Januar.