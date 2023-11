Nur noch wenige Tage: Dann gibt es in Kalbe wieder vier Lebensmittelmärkte. Die Neueröffnung des neuen Edeka-Marktes steht unmittelbar bevor.

Neuer Edeka-Markt in Kalbe: Termin für Eröffnung steht fest

Kalbe - Auf dem Gelände des neuen Edeka-Marktes in Kalbe wird aktuell noch fleißig gebaut. So wurde dort gerade die Beleuchtung für den Parkplatz installiert, während auch direkt am und im Gebäude unterschiedliche Gewerke tätig waren. Alles soll fertig sein, wenn demnächst Eröffnung gefeiert wird. Der Termin steht.