Ortschaftsrat und Einwohner fordern ihn schon lange: einen Gehweg an der Holzhausener Straße in Lindstedt. Nach dem Lokaltermin des Gardelegener Bauausschusses Ende April liegt nun eine Schätzung der privat zu zahlenden Erschließungsbeiträge vor.

Neuer Gehweg in Lindstedt: Das wird teuer

Seit Jahren fordern Ortschaftsrat und Einwohner einen Geh- und Radweg an der Holzhausener Straße in Lindstedt. Auf einem 350 Meter langen Abschnitt müssen Fußgänger auf der Straße gehen. Das sei viel zu gefährlich, lautet die Argumentation für diesen Weg.

Lindstedt - Grundsätzlich sei der Bau eines Gehweges an der Holzhausener Straße natürlich machbar. Auch an der Straßenseite der Lindstedter Ortsdurchfahrt der L 28, die vom Ortschaftsrat und Einwohnern favorisiert wird, erläutert die Verwaltung in einer Mitteilungsvorlage für die Fachausschüsse des Stadtrates. Allerdings mit einer Einschränkung: