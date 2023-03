Kalbe - Seit wenigen Tagen hat die Stadt Kalbe nun einen neuen Internetauftritt. Die überarbeitete Webseite kommt sehr modern und nutzerfreundlich daher. Sie begrüßt die Nutzer direkt mit einem Alleinstellungsmerkmal. Zumindest gibt es in den Nachbarkommunen nichts Vergleichbares. Die Homepage öffnet als erstes ein Pop up (Element einer grafischen Benutzeroberfläche, das eine bestimmte Interaktion abfragt). Dort kann der Besucher wählen, ob er die Seite als Einheimischer oder Tourist nutzen möchte. Insgesamt sind es vier Wahloptionen. Eine weitere widmet sich aktuellen Meldungen. Und die vierte lautet „Neu in Kalbe“. „Dabei ist neu, dass zugezogene Einwohner das für sie Wichtigste auf einen Blick sehen können. Sie erfahren, wo sie was erledigen können“, berichtet Jessica Baldauf. Die Mitarbeiterin der Stadtverwaltung hat inhaltlich die Homepage mitgestaltet. Unterstützt wurde sie dabei von der Grafikdesignerin Elvira Chevalier – sie hatte auch die Idee zum Pop up – und von Jörg Kraberg, in der Stadtverwaltung unter anderem für IT-Angelegenheiten zuständig. Unterstützung gab es zudem von Projekten der Initiative des Fördervereins für Regionale Entwicklung.

