Abwasserentsorgung Neuer Kanal für die Neue Straße: Arbeiten für bessere Schmutzwasserentsorgung starten in Badel

In Badel wird der Schmutzwasserkanal erneuert. Auch neue Hausanschlüsse werden in dem Zuge installiert. Für diese Investition nimmt der VKWA Salzwedel rund 300.000 Euro in die Hand