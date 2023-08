In Vietzen gibt es wieder einen Spielplatz. Vor Jahren musste der alte abgebaut werden. Nun können Kinder am neuen Standort spielen.

Neuer Spielplatz am neuen Standort in Vietzen

Vietzen - Es war im Jahr 2019, als in Vietzen der ehemalige Spielplatz mitten im Dorf zurückgebaut werden musste. Damals gab es Sicherheitsmängel und die Geräte mussten abmontiert werden. Die Dorfbewohner hofften, dass kurze Zeit später ein neuer Spielplatz errichtet wird. Doch dann kam Corona und machte diese Hoffnung zunichte. Mittlerweile sind vier Jahre vergangen. Nun wurde ein neuer Spielplatz in Vietzen aufgebaut. Und das an einem neuen Standort – neben dem ehemaligen Gerätehaus der Feuerwehr.