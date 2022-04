Neues Leben in Gardelegens Innenstadt mit Backwarengeschäft und Café?

Gardelegens Innenstadt könnte bald durch ein Backwarengeschäft und ein Café bereichert werden. Einen Zuschuss in Höhe von fast 95.000 Euro will die Hansestadt gewähren.

In diesem Ladengeschäft im Erdgeschoss des Hauses an der Thälmannstraße 29 soll ein Backwarengeschäft mit Café eingerichtet werden. Für den Umbau wurde Fördergeld beantragt.

Gardelegen - In ein leerstehendes Geschäft in der Innenstadt soll wieder Leben einziehen. Und das will die Stadt Gardelegen finanziell fördern mit einem Zuschuss für private Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im Umfang von 94 950 Euro.