Mit Fördergeld soll der Gardelegener Rathausplatz für die Zukunft schöner gestaltet werden. Wie genau, das will die Stadt aber nicht im Alleingang entscheiden: Die Bürger können mitreden.

Neugestaltung des Rathausplatz: Was wollen die Gardelegener?

Die Visualisierung zeigt den künftigen Marktplatz in einer Variante ohne den derzeitigen Brunnen.

Gardelegen (vs) - Wie würden die Gardelegener ihren Rathausplatz am liebsten gestalten: mit Sitzplätzen im Schatten von Bäumen, Wasserspielen oder Trinkbrunnen? Und welche regelmäßigen Veranstaltungen wären dort schön? Wer sich aktiv an der Planung beteiligen möchte, kann seine Wünsche jetzt im Rahmen eines Bürgerdialogs einfließen lassen.

Zugrundegelegt wird dabei der Entwurf eines Architekturbüros aus Köthen – und auf dem findet sich der aktuelle Brunnen zum Beispiel schon einmal nicht mehr wieder.

Wenn über den Rathausplatz diskutiert wurde, ging es in der jüngeren Vergangenheit zumeist nicht um die Gestaltung, sondern darum, ob dort weiterhin Autos fahren und parken sollen dürfen.

Ist der Brunnen bald Geschichte?

Doch jetzt hat die Hansestadt für das sogenannte Fördergebiet Gardelegener Altstadt und Bahnhofsvorstadt Mittel aus dem Städtebauförderprogramm „Lebendige Zentren“ erhalten – und will diese dafür verwenden, dem Rathausplatz ein komplett neues Antlitz zu verpassen.

Ziele seien die Verbesserung der Aufenthaltsqualität in der Innenstadt für jegliche Altersgruppen durch eine Umgestaltung, sowie die Verbesserung des Stadtklimas durch Entsiegelungen und Schaffung zusätzlicher Grünflächen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt dazu.

Gemeinsam mit interessierten Bürgern will die Stadt nun die Attraktivität und Lebensqualität des Stadtzentrums verbessern. Das Projekt „Erlebnisraum Innenstadt“ hat zunächst die Umgestaltung des Herzstückes einer jeden Innenstadt - den Rathausplatz - im Fokus.

Aus diesem Grund lädt Bürgermeisterin Mandy Schumacher zum Bürger-Dialog „Erlebnisraum Innenstadt“ - Umgestaltung Rathausplatz am Dienstag, 10. Oktober, um 18.30 Uhr in die Marienkirche nach Gardelegen ein.

Architekturbüro aus Köthen stellt Variante vor

Das Architekturbüro DS Architects aus Köthen wird bei dem Bürger-Dialog die Entwurfsplanung für die Umgestaltung vorstellen, danach ist Gruppenarbeit an Thementischen geplant. Einzelne Themen sind dabei die Begrünung, saisonale Veranstaltungen, Wasserspiele sowie die Möblierung mit Sitzelementen, Fahrradstellplätzen, Pflanzgefäßen und Trinkbrunnen. Am Ende des Abends werden die Ergebnisse aus den Gruppen vorgestellt.

Anmeldungen dafür sind noch bis zum kommenden Montag, 9. Oktober, per E-Mail an julia.schluesselburg@gardelegen.de oder auch telefonisch unter der Nummer 03907/ 716 218 möglich.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird Interessenten dazu geraten, sich zeitnah anzumelden.