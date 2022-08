Nina Ogot aus Kenia begeistert in Schenkenhorst

Die Nina Ogot Band hat am Mittwochabend afrikanische Rhythmen in die Schenkenhorster Kirche gebracht. Altmärkische Zurückhaltung war da schnell vergessen.

Schenkenhorst - Braunschweig, Köln, Berlin und – in dieser Liste etwas ungewöhnlich erscheinend – Schenkenhorst gehören in diesem Jahr zu den Tourterminen der Nina Ogot Band. Ob die Schenkenhorster da himmlischen Beistand hatten, einen solchen Star in ihrer kleine Kirche begrüßen zu dürfen?