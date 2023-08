Handel Noch vor Jahresende im Edeka Kalbe einkaufen

Das Gebäude wächst und wächst. Der Rohbau steht. Parallel zu diesen Arbeiten erfolgt der Innenausbau. Die Edeka-Gruppe ist zuversichtlich, dass noch in diesem Jahr der neu errichtete Edeka-Markt am Buchenweg in Kalbe eröffnet werden kann.