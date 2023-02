Hilfe in der Not Notfallseelsorger benötigen dringend Verstärkung

Sie sind die stillen Helfer in schweren Stunden. Die ehrenamtlichen Notfallseelsorger im Altmarkkreis Salzwedel sind zur Stelle, wenn mit einem Schlag nichts mehr so ist, wie es vorher war. Und der Bedarf an ihrem Angebot steigt.