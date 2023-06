Nutrias sorgen für Ärger an den idyllischen Wasserplätzen in Kalbe. Die Nagetiere haben gerade ein Kabel durchgebissen und damit den Wasserfall lahmgelegt. Und das nicht zum ersten Mal.

Nutria sind in Kalbe heimisch. Sie haben das Kabel für die Pumpe im Teich an der Gartenstraße durchbissen.

Kalbe - Nichts ging mehr am Wasserfall an der Gartenstraße in Kalbe. Wo idyllisch das Wasser über die Steine plätschern sollte, gab es nur noch trockenes Gestein. Und das, obwohl das Ensemble aus kleinem Teich und Wasserfall vor zwei Jahren von der Stadt aufwendig saniert worden war. Die Kommune traf allerdings keine Schuld. Dass nichts mehr floss, dafür haben Nutrias gesorgt.