Oldtimer-Show auf Bundeswehrgelände Oldtimer-Ausfahrt 2024: Truppenübungsplatz Altmark wird zur Attraktion

Für seine jüngste Ausfahrt hatte sich der Oldtimer Stammtisch Gardelegen ein besonderes Ziel gesucht: den Truppenübungsplatz Altmark der Bundeswehr in Schnöggersburg. Ifa, Barkas, Wartburg, Trabant und Co. rollten an.