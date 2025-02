Zwei Männer standen vor dem Landgericht in Stendal, weil sie Produkte bestellt haben sollen, ohne zu zahlen. Es habe sich vielmehr um Geschenke eines Hausmeisters gehandelt.

Online-Betrug in Gardelegen aus Liebe?

Blick auf das Landgericht in Stendal. Dort wird gegen zwei Männer wegen Betrugs verhandelt.

Stendal/Gardelegen. - Zwei Männer standen am Dienstag vor dem Landgericht in Stendal. Ihnen wird Betrug in 36 Fällen vorgeworfen. 2022 sollen sie Essen, Getränke, Zigaretten, Haushaltswaren und Möbel im Wert von mehreren tausend Euro bestellt, aber nicht bezahlt haben. Zudem sollen sie zwei Spielekonsolen, ein Tablet und ein Handy im Internet zum Kauf angeboten, das Geld auch erhalten, aber die Waren nie verschickt haben.