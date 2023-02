Opfer in Todesangst: Gefährliche Körperverletzung in Gardelegen

In Gardelegen steht seit Dienstag ein Mann wegen des Vorwurfs der Körperverletzung vor Gericht.

Gardelegen - Vorgeworfen wird einem Mann, Ende 2021 einen anderen in dessen Wohnung in Gardelegen mit einem Gürtel mit Stahlnieten gewürgt und dann mit einem Küchenmesser auf ihn eingestochen zu haben. Was der Angeklagte und das Opfer zu der Tat erzählten ...