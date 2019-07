Nun startet der erste von zwei Bauabschnitten in der Kalbenser Kirche. Die Holzwurmbekämpfung steht an. Es folgt die Orgelsanierung.

Kalbe l Der Termin ist kurzfristig gelegt, aber der Gemeindekirchenrat freut sich, dass mit dem ersten Schritt zur Orgelsanierung nun begonnen werden kann – mit der Bekämpfung des Holzwurmes, der im Kalbenser Gotteshaus auch die Orgel befallen hat. Wie Mathias Graf, stellvertretender Vorsitzender des Gemeindekirchenrates Kalbe, mitteilte, erhielt der Gemeindekirchenrat am Dienstag das „letzte, nötige, positive Gutachten beziehungsweise die entsprechende Genehmigung“, um endlich loslegen zu können.

Bereits am Montag kommender Woche kann mit der Begasung, also mit der Bekämpfung des Holzwurms in der romanischen Kirche zu Kalbe, begonnen werden. Die Kirche wird während dieser Zeit sicher verschlossen. Der Zutritt ist dann nicht möglich. Eventuell werde auch der Kirchplatz abgesperrt werden müssen, aber dies sei momentan noch nicht abzusehen, informierte Graf gestern auf Volksstimme-Nachfrage.

Mobiliar abzustellen

Froh ist er, dass er den kurzfristigen Zeitplan halten kann, denn um keine Vögel oder Fledermäuse, die sich zum Zeitpunkt der Begasung eventuelle im Turm befinden könnten, nicht zu gefährden, konnte ebenfalls eine „saubere Lösung“ gefunden werden. Eine Folie werde gespannt, die verhindern soll, dass Gase in den Turm gelangen. Der Maßnahme stehe nun also wirklich nichts mehr im Wege, so Graf.

Und profitieren können von dieser Maßnahme alle, die ebenfalls wurmstichiges Mobiliar zu Hause haben. „Wer möchte, kann gegen einen kleinen Obolus Holzgegenstände, die mit Schädlingen befallen sind, wie Truhen, Schränke, Tische, Stühle, Bilderrahmen, Skulpturen und so weiter, mit begasen lassen“, bietet Mathias Graf an. Die Höhe des Obolus‘ ist nicht festgesetzt. „Das erfolgt auf Spendenbasis“, so das Mitglied im Gemeindekirchenrat. Wer vom Holzwurm befallene Möbel zur Begasung abstellen möchte, der kann diese am Freitagnachmittag, 5. Juli, in der Kirche abgegeben. Graf bittet jedoch darum, sich im Vorfeld anzumelden. Dann könne auch die genaue Uhrzeit zur Entgegennahme der Gegenstände vereinbart werden.

Orgelsanierung ab Oktober

Die Bekämpfung des Holzwurmes ist der erste Bauabschnitt im Zuge der geplanten Orgelsanierung. „Die Finanzierung für das Gesamtprojekt steht“, so Graf. Für die Begasung werden finanzielle Mittel vom Kirchenkreis, Eigenmitteln der Kirchengemeinde sowie Spenden – Benefizveranstaltungen zugunsten der geplanten orgelsanierung fanden statt – verwendet. Für den Bauabschnitt zwei, die eigentliche Orgelsanierung, kommen zu den eben genannten Geldgebern noch die Orgelbaukasse, die Landeskirche und die Ostdeutschen Sparkassenstifung hinzu.

Die Orgelsanierung ist ab Oktober diesen Jahres vorgesehen. Die Arbeiten sollen den Winter über andauern. Die Fertigstellung werde im kommenden Jahr erwartet. Für die Neueinweihung des Instrumentes würde sich dann auch ein Termin ganz besonders eignen: der 14. Juni 2020. An diesem Tag ist Kalbe nämlich Gastgeberort für den Ökumenischen Kirchentag der Altmark.