Ortsdurchfahrt durch Kalbes Ortsteil Neuendorf wird ausgebaut: Wie lange muss Vollsperrung aufrechtgehalten werden?

Sieben Monate Bauzeit für einen grundhaften Ausbau einer Fahrbahn von 400 Metern? Ein Volksstimme-Leser wundert sich über die so lang anberaumte Bauzeit der Ortsdurchfahrt Neuendorf am Damm. Die Landesstraßenbaubehörde erklärt, wie diese Terminvorgaben zustande kommen.

Die Ortsdurchfahrt Neuendorf am Damm soll von Mai bis November zur Baustelle werden. Oder wird die Bauzeit doch etwas kürzer ausfallen?

Neuendorf am Damm - „Was soll daran denn so lange dauern?“, fragt ein Leser verwundert. Seine Frage bezieht sich auf den Ausbau der durch Neuendorf am Damm führenden Landesstraße 21. Im Mai soll der Ausbau starten und bis November andauern . Während der Bauzeit ist die Ortsdurchfahrt voll gesperrt. Auf Volksstimme-Anfrage überprüfte die Landesstraßenbaubehörde die angesetzte Bauzeit noch einmal. MIt welchem Ergebnis?