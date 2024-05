Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kalbe/Rheinau. - In Deutschland fuhr die erste Eisenbahn am 7. Dezember 1835 von Nürnberg nach Fürth. Fast zeitgleich mit diesem Meilenstein der Fortbewegung tauchten die ersten Kinderspielzeuge rund um die Eisenbahn auf. Sie ähnelten dem Vorbild allerdings nur sehr grob. In den 1960er Jahren entwickelte sich die elektrische Modelleisenbahn zu einem der beliebtesten Weihnachtsgeschenke. In den meisten Haushalten wurde die Eisenbahn jedoch nur einmal im Jahr zur Weihnachtszeit aus dem Schrank geholt, heißt es auf der Internetseite von Planet Wissen.