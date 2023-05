Der Ortschaftsrat Packebusch sieht Sanierungsbedarf in und an der Packebuscher Trauerfeierhalle: Eine Besichtigung ist geplant.

Packebusch - Die Trauerfeierhalle in Packebusch befindet sich in keinem guten Zustand. Darauf machten die Mitglieder des Ortschaftsrates während ihrer jüngsten Sitzung aufmerksam. Bei einer Ortsbegehung, die voraussichtlich bei der nächsten Sitzung stattfinden soll, möchte sich der Ortschaftsrat das Gebäude, das sich in kommunaler Hand befindet, genauer ansehen. Dann soll auch festgelegt werden, was im Rahmen von Sanierungs- beziehungsweise Renovierungsarbeiten umgesetzt werden könnte.