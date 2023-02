Siegfried Binde (72) ist passionierter Radfahrer. Der Packebuscher legt in einem Jahr rund 10.000 Kilometer mit dem Fahrrad zurück. Das ist mehr, als er mit dem Auto fährt. Woher kommt diese Leidenschaft?

Siegfried Binde (von links) , Wolfgang Binde und Wilfried Schulze vor dem Holstentor in Lübeck

Packebusch - „Meine Frau fragt schon gar nicht mehr danach, ob ich heute Fahrrad fahre, sondern ob ich am Vormittag oder am Nachmittag fahre“, berichtet Siegfried Binde. Der 72-Jährige fährt so gut wie täglich, sofern es das Wetter zulässt, und legt dabei 30 bis 50 Kilometer zurück.