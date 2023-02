Gardelegen - Was vor 30 Jahren der Blick in das Tagebuch der Kinder war, ist heute der Blick in deren Handy. Damals wie heute ungefragt keine gute Idee – und wenig überraschend, dass Eltern darin Dinge finden, die sie schockieren. Warum es trotzdem nicht empfehlenswert ist, dem Kind das Handy einfach wegzunehmen und welche besseren Alternativen es gibt, weiß Annemarie Schmidt von der Fachstelle Suchtprävention der Arbeiterwohlfahrt in Gardelegen.