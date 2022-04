Papierkörbe in Gardelegen bald wieder Thema

Auch in den Ortsteilen sollen neue Papierkörbe aufgestellt werden.

Gardelegen (ca) - Der Papierkörbe-Antrag der Linke-Stadtratsfraktion wird Ende November Thema der übernächsten Sitzungsschiene der Fachausschüsse des Stadtrates sein. Das kündigte Gardelegens Bürgermeisterin Mandy Schumacher in der Stadtratssitzung am Montagabend im Letzlinger Kulturhaus an.