Langobardenwerkstatt Personalwechsel bei Langobarden in Zethlingen: Langjähriger Leiter Lothar Mittag in Ruhestand verabschiedet / Nachfolgerin ist Dr. Julia Graf

An der Spitze der Langobardenwerkstatt auf dem Mühlenberg in Zethlingen steht nun eine Frau. Dr. Julia Graf tritt die Nachfolge vom langjährigen Leiter Lothar Mittag an. Er wechselt in den Ruhestand. Nun erfolgte die offizielle Staffelstab-Übergabe.