Etliche Preise für Zuchterfolge hat Hans-Jürgen Schulz aus Wernstedt für seine Kaltblüter bereits erhalten. Darüber hinaus ist er mit ihnen beim Rosenmontagsumzug in Köln dabei sowie in Stendal, wo er mit ihnen die historische Pferdebahn zieht.

Wernstedt - Es sind schon besondere Pferde, die bei Hans-Jürgen Schulz in Wernstedt im Stall und auf der Koppel stehen. Dem 64-Jährigen haben es Kaltblüter angetan. 20 dieser Tiere nennt er aktuell sein Eigen. Fünf bis sechs Stuten bringen ihm jedes Jahr Fohlen.

Hans-Jürgen Schulz züchtet Rheinisch-Deutsches Kaltblut, eine Nutztierrasse, die vom Aussterben bedroht ist. Diese zu erhalten, hat sich der Wernstedter auf die Fahnen geschrieben.

Vor mehr als 100 Jahren waren Kaltblüter in Deutschland in großer Anzahl anzutreffen, weiß Schulz. Im Gegensatz zum Vollblut, dem klassischen Rennpferd, und dem Warmblut, dem Reitpferd, ist das Kaltblut ein Arbeitspferd. Und dieses ist im wahrsten Sinne des Wortes kaltblütig, es ist nicht so schnell aus der Ruhe zu bringen.

Vom Aussterben bedrohte Nutztierrasse

Bei Arbeiten in der Land- oder Forstwirtschaft sind das Eigenschaften, die dem Tier zugutegehalten werden. Die einsetzende Motorisierung löste die Pferdestärken ab. Heutzutage kommen nur noch wenige Kaltblutpferde als Arbeitstiere zum Einsatz.

Doch immer weniger Züchter widmen sich dieser Rasse. „Die Nachfrage regelt den Preis. Und am steigenden Preis ist das gut zu erkennen“, so Schulz. Die Zucht der vom Aussterben bedrohten Nutztierrasse findet Anerkennung. „Das wird sogar von Brüssel belohnt.“ Die Europäische Union (EU) honoriert die Zucht mit finanziellen Zuwendungen.

Hans-Jürgen Schulz verzeichnet zudem auch Zuchterfolge. „Ich brauche mich mit meinen Pferden auch auf Landes- oder Bundesebene nicht zu verstecken“, äußert er. Insgesamt seien schon 28 gekörte Deckhengste von seinem Hof gegangen. Bei einer Körung werden Hengste nach bestimmten Kriterien für die Zucht ausgewählt.

Umzug zum Rosenmontag

Im Herbst 2022 erhielt Schulz vom Landwirtschaftsministerium die Medaille in Gold für besondere züchterische Leistungen. Zuletzt war der Wernstedter bei der Fohlenschau in Engersen erfolgreich. Vier seiner Fohlen gehörten zu den Siegertieren. Sie alle stammen von dem Hengst Hofmarschall ab, der auch aus der Schulzschen Zucht kommt. Sie teilten die ersten vier Plätze unter sich auf.

Der ruhige Gemütszustand der Kaltblüter macht diese aber nicht nur zu ausdauernden Arbeitspferden. Sie können auch dort eingesetzt werden, wo Menschenmassen entstehen, es laut und voll ist. Da sie ruhig Blut bewahren, sind sie auch bestens für Festumzüge und Paraden geeignet. So war Schulz mit vier Stuten sogar schon mehrmals beim Rosenmontagsumzug in Köln dabei. „Da suchen sie Tiere, die geeignet sind, die bei dem Getümmel eingesetzt werden können.“ Für ihn selbst war der Karneval am Rhein eine große Erfahrung. „Es sind jedes Mal tolle Tage.“ In den zurückliegenden Jahren war er wegen der Corona-Pandemie nicht dabei. Mal sehen, ob es nächstes Jahr wieder losgeht.“

Zuletzt war Schulz am Sonnabend in Stendal beim Hoffest anlässlich der Gründung des 10. Husaren-Regiments vor 210 Jahren dabei. Er spannte seine Pferde Finja und Alvin vor die historische Pferdebahn und fuhr Besucher auf diese Weise über Hallstraße und Schadewachten. Die nächste Gelegenheit, mit der Pferdebahn mitzufahren, bietet sich am 3. Oktober. Beim Handwerkermarkt in Stendal ist Schulz mit seinen Kaltblütern dabei. Wer mag, kann zu Familienfeiern auch eine Tour buchen, die, begleitet von Mitgliedern des Husarenvereins, auch gleich eine Stadtrundfahrt bietet.