Discounter für Heim und Gardelegen Philipps-Neuansiedlung in Gardelegen: Wann wird Eröffnung gefeiert?

Im Spätsommer des vorigen Jahres ging die geplante Neuansiedlung der Thomas Philipps GmbH & Co. KG durch die kommunalpolitischen Gremien. Das Unternehmen will dazu den alten Rewe-Markt an der OdF-Straße ausbauen. Was ist bisher passiert? Wann wird die Neueröffnung gefeiert?