Ein Zivilverfahren vor dem Landgericht Stendal ist anders ausgegangen, als von der Klägerin erhofft. Es ging um Baukosten für eine Photovoltaikanlage.

Photovoltaik: Firma will mehr Geld und scheitert vor Gericht in Stendal

Kalbe/Stendal - Die Installation einer Photovoltaik-Anlage auf einem Gebäude, die im Auftrag einer in einem Dorf in der Einheitsgemeinde Kalbe ansässigen Bioenergie-Firma erfolgt ist, hat eine zivilrechtliche Auseinandersetzung vor dem Landgericht Stendal nach sich gezogen. Im Juli hatte der erste Termin dazu stattgefunden. Vor wenigen Tagen erging nun aber das Urteil.