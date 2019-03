Die Polizei sucht in Gardelegen nach Zeugen. Foto: Anja Guse

Der Polizei bislang unbekannte Täter richten in Lindstedthorst Schaden in Höhe von 25.000 Euro an.

Lindstedterhorst l Ein Schaden von etwa 25.000 Euro entstand bei einem Einbruch auf das Gelände eines Agrarbetriebes in Lindstedterhorst zwischen dem 17. März, 17 Uhr, und dem 18. März, 9.50 Uhr, teilt die Polizei mit. Die Täter hatten sich mehrere Traktoren vorgenommen. Polizei bittet um Zeugenhinweise Entwendet wurden Bildschirme und GPS-Empfänger. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise, die im Gardeleger Revier unter 03907/72 40 entgegengenommen werden.

