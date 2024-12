Am Bahnhof in Gardelegen hat ein alkoholisierter Mann einen Regionalzug mit Steinen und Flaschen beworfen. Der 60-jährige Tatverdächtige wurde von der Polizei festgenommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

60-Jähriger bewirft in Gardelegen eine Regionalbahn mit Steinen und Flaschen

Polizeieinsatz am Bahnhof

Gardelegen. - Am Bahnhof in Gardelegen hat ein Mann am Montagnachmittag Flaschen und Steine gegen eine Regionalbahn geworfen. Das teilt die Polizei mit.

Demnach hatte ein Zugbegleiter jemanden dabei beobachtet, wie er Steine und Flaschen auf die Bahn warf. Wie es weiter heißt, trafen die hinzugezogenen Polizisten anschließend einen polizeibekannten 60 Jahre alten Mann auf dem Bahnhofsvorplatz an, auf den die Personenbeschreibung des Zeugen passte.

Der mutmaßliche Täter habe weiterhin mit Flaschen hantiert und alkoholisiert gewirkt, so die Polizei. Zum Tatvorwurf habe sich der Mann nicht äußern wollen. Die Beamten stellten Strafanzeige gegen den Verdächtigen.