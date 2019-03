Der Polizei bislang unbekannter Täter verschafften sich Zutritt zu einem Haus in Zichtau.

Zichtau (ca) l Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen dem 1. August 2018 und dem 19. März 2019 gewaltsam in ein unbewohntes Haus an der Hauptstraße in Zichtau eingebrochen, teilte die Polizei gestern mit. Die Besitzerin habe den Einbruch am gestrigen Dienstag festgestellt.

Zeugen gesucht

Gestohlen wurden ein Kraftrad der Marke Daelim 125, ein Notstromaggregat sowie diverse Trödelmarktwaren im Gesamtwert von etwa 1000 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise, die im Gardeleger Revierkommissariat unter 03907/72 40 entgegengenommen werden.