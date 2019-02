In Gardelegen wurde ein Einkaufswagen verschleppt. Die Polizei spricht von "Diebstahl in einem besonders schweren Fall".

Gardelegen l Mit einem geklauten Einkaufswagen musste sich die Gardeleger Polizei am Sonnabendmorgen um 0.49 Uhr befassen. Unter der Überschrift „Einkaufswagen entwendet – kein Kavaliersdelikt“ meldeten die Beamten in ihrem Polizeibericht den Vorfall. Die Anzeige lautet auf „Diebstahl in einem besonders schweren Fall“, da die Einkaufswagen mit einer Kette gesichert waren.

Nach Polizeiangaben hatte eine Zeugin beobachtet, wie sich vier Jugendliche am Edeka-Markt an der Stendaler Straße in Gardelegen an den Einkaufswagen zu schaffen gemacht hatten. Im Anschluss hätten zwei Jugendliche den Einkaufswagen dann mitgenommen. Die Zeugin konnte jedoch keine Personenbeschreibung der Täter liefern.

Die Polizisten fanden den Einkaufswagen später auf einer Verkehrsinsel an der Stendaler Straße, Höhe Kiefernweg, und brachten ihn wieder zurück. Gegen die Unbekannten wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich im Revierkommissariat in Gardelegen unter 03907/7240 zu melden.