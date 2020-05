Ein Unbekannter fiuhr in Gardelegen gegen eine Laterne und beging dann Unfallflucht. Symbolfoto: Rene Ruprecht/dpa

Eine Laterne wurde Am Kämmereiforst in Gardelegen umgefahren. Der Verursacher beging Unfallflucht.

Gardelegen l Durch einen Zeugen aus Gardelegen erhielt die Polizei Kenntnis von einer möglichen Verkehrsunfallflucht. Bereits am Tag zuvor sei ein unbekanntes Fahrzeug gegen den Laternenmast gefahren. Dieses Fahrzeug habe sich anschließend vom Unfallort entfernt.

An der Laterne entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich, so die Polizei. Zeugenhinweise nehmen die Beamten in Gardelegen unter der Telefonnummer 03907/72 40 entgegen.