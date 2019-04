Erneut hat es in einem Gardelegener Einkaufsmarkt einen Geldbörsendiebstahl gegeben.

Gardelegen (ca) l Betroffen ist eine 80-jährige Seniorin, teilte die Polizei mit. Die Frau war am Vormittag Einkaufen im Penny-Markt an der Straße der Republik im Wohngebiet Schlüsselkorb. Im Markt hatte sie ihren Einkaufsbeutel samt Portemonnaie an ihren Rollator gehängt und widmete sich dann der Auslage im Zeitungsregal. Allerdings hatte sie dabei ihren Rollator mit Beutel nicht im Blick. An der Kasse musste die Seniorin dann feststellen, dass ihre Geldbörse gestohlen worden war. Und damit war auch ihr Bargeld im mittleren zweistelligen Bereich verschwunden, ebenso ihr Personalausweis und ihre Geldkarte.

Erst zwei Tage zuvor wurde einer Frau im Lidl-Markt in Gardelegen das Portemonnaie aus einer verschlossenen Tasche gestohlen (wir berichteten). Die Polizei bittet um Zeugenhinweise, die im Gardelegener Revierkommissariat unter 03907/72 40 entgegengenommen werden.