Einen Unfall auf einem Parkplatz verursacht, den Schaden aber nicht angezeigt, hat ein Unbekannter in der Mozartstraße in Gardelegen.

Gardelegen l Dort wurde zwischen 19 Uhr am Dienstag und 18.20 Uhr am Mittwoch ein grauer Opel Astra, der auf einem Parkplatz zwischen den Eingängen 8 und 10 abgestellt war, unfalltypisch beschädigt. Am Fahrzeug sind an der Beifahrertür eine Delle sowie Lackschäden verursacht worden. Der Opel stand rückwärts in einer Parknische.

Die Polizei schätzt die Schadenssumme auf 1000 Euro. Wer Hinweise zur Ermittlung des Unfallverursachers geben kann, melde sich im Revierkommissariat Gardelegen unter der Telefonnummer 03907/72 40.