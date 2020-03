Bei einem Zusammenstoß zwischen einer Autofahrerin und einer Radfahrerin verletzt sich die Fahrradfahrerin am Kopf.

Gardelegen l Ein Unfall mit einer verletzten Radfahrerin und Sachschaden an einem Pkw hat sich gestern Morgen (4. März) in Gardelegen gegen 7.30 Uhr auf der Letzlinger Landstraße ereignet, teilte die Polizei gestern mit. Dort war eine 24-Jährige mit ihrem Pkw Citroen unterwegs, fuhr auf einen Parkplatz, um zu wenden und dann weiter nach rechts in Richtung Bahnhofstraße wieder auf die Letzlinger Landstraße aufzufahren. Dabei habe sie eine von links kommenden Radfahrerin übersehen. Der Pkw stieß mit der Radlerin zusammen. Dabei kam die 77-Jährige zu Fall und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu. Sie wurde ins Gardelegener Altmark-Klinikum gebracht. Der Gesamtschaden wird auf etwa 550 Euro geschätzt.