Der Golf einer 48-Jährigen wurde durch umherfliegende Teile bei Gardelegen eines vorausfahrenden Autos und eines Autos aus dem Gegenverke...

Gardelegen (dsd) l . Die 48-Jährige war gegen 17 Uhr auf der L 27 von Gardelegen in Richtung Hemstedt unterwegs. Dabei folgte sie an dritter Stelle einem landwirtschaftlichen Traktorenzug. Direkt vor ihr fuhr ein roter SUV.

Im Bereich der Einfahrt zur Deponie setzte der SUV zum Überholen an. In Folge dessen kollidierte er auf Spiegelhöhe mit einem entgegenkommenden VW Golf Plus. Wie die Polizei mitteilte, sollen daraufhin die Außenspiegel der Fahrzeuge auseinander geflogen sein. Die umherfliegenden Teile beschädigten Motorhaube und Frontscheibe des Golfs der 48-Jährigen. Der Schaden belaufe sich auf 1500 Euro. Kurz nach dem Zusammenstoß kam der entgegenkommende Golf zurück. Der Fahrer folgte offensichtlich dem SUV.

Polizei nimmt Hinweise entgegen

Zu den Fahrzeugen ist nur bekannt, dass sich am SUV ein SAW-Kennzeichen befand. Vom Golf Plus sind die Kennzeichenfragmente HE-GS bekannt. Wer Hinweise zur Ermittlung der beiden Unfallbeteiligten geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei im Revierkommissariat Gardelegen unter der Telefonnummer 03907/72 40 zu melden.