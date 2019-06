Unbekannte drangen in ein Gebäude in Solpke ein. Symbolfoto: Gina Sanders

Musikutensilien sind bei einem Einbruch in Solpke entwendet worden.

Solpke l Unbekannte Täter drangen am Donnerstag zwischen 13 und 16.35 Uhr inj Solpke gewaltsam in ein Gebäude an der Wernitzer Straße ein. Dort entwendeten sie aus einem Probenraum 15 Effektgeräte, zwei Verstärker, Boxen, eine Gitarre nebst Koffer sowie Computertechnik. Der entstandene Schaden bewegt sich im mittleren vierstelligen Bereich. Auch ein Kellerraum des Gebäudes wurde aufgebrochen. Von dort wurde aber nichts entwendet.

Wer Hinweise zum Verbleib des Diebesgutes geben kann, melde sich bei der Polizei in Gardelegen unter 03907/72 40.