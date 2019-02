Unbekantten dringen in ein haus ein. Symbolfoto: arborpulchra

Zu einem Einbruch in eine Wohnung mitten am Tag kam es in Letzlingen.

Letzlingen l Zwischen 6.30 Uhr und 19 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam durch eine Tür in ein Einfamilienhaus in der Klosterstraße in Letzlingen ein. Mehrere Räumlichkeiten wurden durchwühlt, Schmuck sowie Bargeld entwendet. Es entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Wer in zurückliegender Zeit auffällige Personen oder Fahrzeuge in der Klosterstraße wahrgenommen hat, die nicht dorthin gehören, meldet sich bitte bei der Polizei in Gardelegen unter Telefon 03907/72 40.

